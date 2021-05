In Lombardia dal 20 maggio potranno prenotarsi per il vaccino contro il coronavirus le persone tra i 40 e i 49 anni, dal 27 maggio quelle tra i 30 e i 39 anni e dal 2 giugno quelle tra i 16 e i 29 anni (Di venerdì 14 maggio 2021) Guido Bertolaso, consulente per la campagna di vaccinazione della Lombardia, ha parlato in una conferenza stampa dell’avanzamento della campagna vaccinale contro il coronavirus nella regione e del piano per le prossime settimane, che prevederà l’inizio delle somministrazioni anche alle persone Leggi su ilpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Guido Bertolaso, consulente per la campagna di vaccinazione della, ha parlato in una conferenza stampa dell’avanzamento della campagna vaccinaleilnella regione e del piano per le prossime settimane, che prevederà l’inizio delle somministrazioni anche alle

Advertising

repubblica : Prenotazione vaccino per gli over 40 in Lombardia dal 20 maggio. Dal 27 maggio via ai 30-39 anni, dal 2 giugno ai 1… - repubblica : ?? Vaccino, in Lombardia prenotazione per over 40 dal 20 maggio. Dal 27 maggio via ai 30-39 anni, dal 2 giugno ai 16… - wearenick : RT @ilpost: In Lombardia dal 20 maggio potranno prenotarsi per il vaccino contro il coronavirus le persone tra i 40 e i 49 anni, dal 27 mag… - blvckswing : se siete Lombardi: In Lombardia dal 20 maggio potranno prenotarsi per il vaccino contro il coronavirus le persone… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: VACCINO ANTI-COVID La Regione ha anche comunicato che le dosi per i 40enni saranno disponibili 'a partire dai primi d… -