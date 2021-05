In Liguria Fratelli d’Italia ha proposto una legge per creare presidi anti-aborto negli ospedali. E per ora Toti non si esprime (Di venerdì 14 maggio 2021) Fratelli d’Italia in Liguria vuole aprire ospedali e consultori agli anti-abortisti, concedendo spazi pubblici gratuiti nei reparti alle associazioni pro-life e imponendo a medici e operatori la distribuzione del loro “materiale informativo”. È questo l’obiettivo della proposta di legge numero 71 del 6 maggio 2021, “Norme per la tutela della salute della donna e del concepito”, depositata al Consiglio regionale della Liguria a guida centrodestra dai tre consiglieri Fdi Stefano Balleari, Sauro Manucci e Veronica Russo. E potrebbe realizzarsi a breve, se le altre forze di maggioranza – la lista del governatore Toti, Cambiamo!, e la Lega – sceglieranno di supportare l’iniziativa coi propri, determinanti voti in assemblea. “Mi aspetto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021)invuole apriree consultori agli-abortisti, concedendo spazi pubblici gratuiti nei reparti alle associazioni pro-life e imponendo a medici e operatori la distribuzione del loro “materiale informativo”. È questo l’obiettivo della proposta dinumero 71 del 6 maggio 2021, “Norme per la tutela della salute della donna e del concepito”, depositata al Consiglio regionale dellaa guida centrodestra dai tre consiglieri Fdi Stefano Balleari, Sauro Manucci e Veronica Russo. E potrebbe realizzarsi a breve, se le altre forze di maggioranza – la lista del governatore, Cambiamo!, e la Lega – sceglieranno di supportare l’iniziativa coi propri, determinvoti in assemblea. “Mi aspetto la ...

