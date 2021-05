In Italia somministrate oltre 26 milioni di dosi di vaccino (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Nell'ultima settimana il numero di somministrazioni di vaccino anti Covid ha superato quota 26 milioni dall'inizio della campagna, facendo segnare +3.334.482, con una media giornaliera di 476.355 e punte superiori a 500mila. Quanto alle forniture negli ultimi 7 giorni, invece, sono state 2.666.410 dosi in più, per un totale di 29 milioni 583.060 dosi. In crescita anche i punti vaccinali: +55 rispetto alla settimana scorsa. Nella giornata di sabato parte a Roma l'hub vaccinale della Multiutility Acea. Farà parte dell'Open day e della rete di hub vaccinali. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che ringrazia Acea "per la disponibilità". I numeri, nel dettaglio Sono 26.141.926 le dosi di vaccino contro il Covid-19 ... Leggi su agi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Nell'ultima settimana il numero di somministrazioni dianti Covid ha superato quota 26dall'inizio della campagna, facendo segnare +3.334.482, con una media giornaliera di 476.355 e punte superiori a 500mila. Quanto alle forniture negli ultimi 7 giorni, invece, sono state 2.666.410in più, per un totale di 29583.060. In crescita anche i punti vaccinali: +55 rispetto alla settimana scorsa. Nella giornata di sabato parte a Roma l'hub vaccinale della Multiutility Acea. Farà parte dell'Open day e della rete di hub vaccinali. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che ringrazia Acea "per la disponibilità". I numeri, nel dettaglio Sono 26.141.926 ledicontro il Covid-19 ...

