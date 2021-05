In Italia 7 567 nuovi casi  e 182 morti | tasso di positività sotto il 3% da quattro giorni oggi 2 | 5% | il bollettino

(Di venerdì 14 maggio 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di venerdì 14 maggio. Con 298.186 tamponi ildiè 2,5% (ieri 2,8%) ,il 3% per il quarto giorno di fila. Sempre in calo ricoveri e terapie intensive

Sono 7.i nuovi contagi di Covid - 19 in( ieri 8.085 ), a fronte di 298.186 tamponi giornalieri effettuati (ieri 287.026). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,5% (...Ansa . Prosegue il calo di contagiati e ricoverati per Covid in. Il bollettino odierno registra 7.nuovi casi (ieri 8.082) e 182 decessi (ieri 201). Sono stati effettuati 298.186 tamponi, il tasso di positività è attorno al 2,5%. Diminuiscono anche i ...Decessi in calo rispetto ai 201 di ieri così come i nuovi casi. Scende, anche se di poco, il tasso di positività e il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive ...Coronavirus, il tasso di positività è al 2,5%. Ministero della Salute - Sono 7mila 567 i nuovi casi registrati oggi - 182 i morti ...