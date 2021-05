In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Maggio: Incontri segreti pure tra Mancini e Salvini. Non solo Renzi – Anche durante la crisi del Conte-2 andando al Papeete Report scopre almeno 2 vertici: uno a Cervia e un altro a dicembre (Di sabato 15 maggio 2021) Servizi – Dopo Renzi il caso del leader del Carroccio pure Salvini incontrò lo 007 Mancini durante la crisi Conte Tra le frequentazioni politiche di Marco Mancini, sempre meno saldo nel suo incarico di caporeparto al Dis, dopo il polverone sollevato dall’incontro con Matteo Renzi, c’era Anche Matteo Salvini. E adesso si spiega meglio l’immediata, convinta difesa che il leader della Lega ha offerto all’altro Matteo, messo sulla graticola da Report per il curioso rendez-vous di Alessandro Mantovani e Giacomo Salvini Professione pericolo di Marco Travaglio Le motivazioni della condanna di Chiara Appendino a 18 mesi per la disgrazia di piazza San ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Servizi – Dopoil caso del leader del Carroccioincontrò lo 007laTra le frequentazioni politiche di Marco, sempre meno saldo nel suo incarico di caporeparto al Dis, dopo il polverone sollevato dall’incontro con Matteo, c’eraMatteo. E adesso si spiega meglio l’immediata, convinta difesa che il leader della Lega ha offerto all’Matteo, messo sulla graticola daper il curioso rendez-vous di Alessandro Mantovani e GiacomoProfessione pericolo di Marco Travaglio Le motivazioni della condanna di Chiara Appendino a 18 mesi per la disgrazia di piazza San ...

