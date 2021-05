In che guaio si trova la Rcs di Cairo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’atteso lodo della Camera arbitrale di Milano sulla vendita a Blackstone dell’immobile di Via Solferino (sede del Corriere della Sera) è arrivato ieri sera e a prima vista non appare come una buona notizia per Urbanoe Rcs. Secondo i giudizi, infatti, la transazione del 2013 è avvenuta nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede ed è da escludere che Blackstone abbia commesso il reato di usura contestatogli da. La Camera arbitrale ha messo in luce come la trattativa commerciale sia stata promossa dalla parte venditrice e nella quale la parte acquirente abbia legittimamente agito per ottenere le condizioni più vantaggiose. Per questi motivi le domande di risarcimento danni proposte da Rcs sul presupposto che il colosso americano abbia tenuto un comportamento qualificabile come usuraio non saranno accolte. Tale decisione ...