In casa Totti arriva Alfio: Ilary Blasi presenta il gatto “nudo” ai fan (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilary Blasi presenta il gatto: in casa di Ilary Blasi e Francesco Totti arriva Alfio, il micio “nudo” Ilary Blasi presenta il gatto: Ilary Blasi con un post ha mostrato la new entry in casa Totti ai suoi follower. Lui si chiama Alfio ed è un gatto “nudo”. Il micio è della stessa razza Canadian Sphynx di Donna Paola che, come lui, è caratterizzata per l’assenza di pelo sul mantello. Insomma un nuovo membro in famiglia Totti per il marito Francesco – che sembra non aver preso molto bene l’arrivo di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 maggio 2021)il: indie Francesco, il micio “ilcon un post ha mostrato la new entry inai suoi follower. Lui si chiamaed è un”. Il micio è della stessa razza Canadian Sphynx di Donna Paola che, come lui, è caratterizzata per l’assenza di pelo sul mantello. Insomma un nuovo membro in famigliaper il marito Francesco – che sembra non aver preso molto bene l’arrivo di ...

