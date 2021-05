In calo i contagi | morti sotto quota 200 Da lunedì tutta Italia in giallo tranne la Valle d’Aosta

(Di venerdì 14 maggio 2021) Notizie confortanti che confermano un trend inche lascia ben sperare. Tornano a scendere idopo il lieve aumento della giornata di ieri. Così come il numero di decessi, che sono200. Si allenta anche la pressione ospedaliera, sia nei reparti non critici sia nelle terapie intensive. Il tasso di positività cala dello 0,3% rispetto a ieri. Bollettino Covid, ine decessi Così il bollettino del ministero della Salute sull’epidemia nel giorno del cambio di colore delle Regioni. Da giorni l’andamento deida covid sembra stabile. L’Istituto superiore di Sanità ha comunicato che scende, anche nell’ultima settimana, l’indice di trasmissibilità. Che si attesa a 0.86 (la scorsa settimana era 0.89). Inanche ...

I segnali, per la terza settimana consecutiva, sono quindi ...Contagi e ricoveri in calo, Rt inferiore a uno: la Puglia va verso la conferma della sua permanenza in «zona gialla» anche nella prossima settimana. Per la prima volta ...Il presidente dell'Istituto superiore di sanità: "Tre regioni sotto la soglia dei 50 casi per 100mila abitanti, soglia che recupera il tracciamento" ...