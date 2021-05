Ilva, Giorgetti accellera sulla crescita dello Stato al 60% Via la Morselli. Al vaglio nuovi profili per il ruolo di Ceo (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo un nuovo sciopero delle tute blu e con i pullman arrivati da Taranto a manifestare sotto il Ministero dello Sviluppo in occasione del terzo tavolo Acciaio con i sindacati, Giancarlo Giorgetti scopre le carte rispetto al cronoprogramma stabilito dagli accordi di dicembre fra Invitalia e ArcelorMittal che hanno dato vita a Acciaierie Italia e che prevede che lo Stato salga in maggioranza (al 60%) a maggio 2022 esprimendo oltre al presidente anche l’amministratore delegato. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo un nuovo sciopero delle tute blu e con i pullman arrivati da Taranto a manifestare sotto il MinisteroSviluppo in occasione del terzo tavolo Acciaio con i sindacati, Giancarloscopre le carte rispetto al cronoprogramma stabilito dagli accordi di dicembre fra Invitalia e ArcelorMittal che hanno dato vita a Acciaierie Italia e che prevede che losalga in maggioranza (al 60%) a maggio 2022 esprimendo oltre al presidente anche l’amministratore delegato. Segui su affaritaliani.it

