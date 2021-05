Ilary Blasi, nuovo arrivo in casa: “Welcome Alfio”, spunta il commento di Francesco Totti (Di venerdì 14 maggio 2021) Sul suo canale social ufficiale, Ilary Blasi ha dato il “benvenuto” al nuovo arrivo in casa: spunta il commento di Totti, è imperdibile. Mancano pochissime ore alla nuova ed imperdibile puntata de L’isola dei Famosi, eppure la splendida Ilary Blasi non ha affatto potuto fare a meno di mostrare il nuovo arrivo in casa. Sempre L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 14 maggio 2021) Sul suo canale social ufficiale,ha dato il “benvenuto” alinildi, è imperdibile. Mancano pochissime ore alla nuova ed imperdibile puntata de L’isola dei Famosi, eppure la splendidanon ha affatto potuto fare a meno di mostrare ilin. Sempre L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fanpage : #isola Si avvera la profezia di Fariba. - Cosmopolitan_IT : Per non dimenticare il vestito nero di Ilary Blasi alla prima puntata dell'Isola dei Famosi #Isola #IlaryBlasi - Moonlig94421095 : RT @FornariFlaminia: Che peccato, non posso proprio. Devo vedere Ilary Blasi che dice “liberi di sognare” in loop #DenisePipitone - FornariFlaminia : Che peccato, non posso proprio. Devo vedere Ilary Blasi che dice “liberi di sognare” in loop #DenisePipitone - zazoomblog : Ilary Blasi e Francesco Totti: “Dobbiamo darvi una splendida notizia” - #Ilary #Blasi #Francesco #Totti: -