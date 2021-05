Il video in cui Michele Morrone offende Belén Rodriguez, cosa c’è dietro il loro presunto flirt (Di venerdì 14 maggio 2021) “Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belén. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu**. Però chi lo sa…”. Si è consumato così, con un video postato su Instagram, l’intervento gratuito di Michele Morrone a proposito di Belén Rodriguez. L’attore di 365 giorni, dal suo profilo Instagram seguito da 12 milioni di follower, aveva commentato in questi termini la showgirl argentina, riducendola a una serie di caratteristiche fisiche che, ha garantito, non rispecchierebbero il suo prototipo ideale. Parole alle quali Belén non ha intenzione di rispondere, ha fatto sapere il suo entourage a Fanpage.it. in foto: Belén Rodriguez e Antonino SpinalbeseIl presunto flirt tra ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) “Alan mi consiglia di fidanzarmi con. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu**. Però chi lo sa…”. Si è consumato così, con unpostato su Instagram, l’intervento gratuito dia proposito di. L’attore di 365 giorni, dal suo profilo Instagram seguito da 12 milioni di follower, aveva commentato in questi termini la showgirl argentina, riducendola a una serie di caratteristiche fisiche che, ha garantito, non rispecchierebbero il suo prototipo ideale. Parole alle qualinon ha intenzione di rispondere, ha fatto sapere il suo entourage a Fanpage.it. in foto:e Antonino SpinalbeseIltra ...

Advertising

DiodatoMusic : Grazie per i messaggi, le storie che mi state raccontando, le condivisioni ?????? Grazie Roberto, ti voglio bene per… - ItaliaViva : Oltre 220 miliardi di euro di cui circa 20 dedicati alla sanità e all'integrazione socio-sanitaria. Il piano del go… - SkyTG24 : Secondo quanto accertato dagli inquirenti il macchinario 'gemello' di quello in cui morì #LuanaDOrazio aveva i sist… - gemelliesaurita : RT @itsmausbearhere: il modo in cui chi più chi meno,ho amato davvero tutti?? - emma50896704 : RT @FFucsia: 'il mio percorso è iniziato nel momento in cui sono entrato' vi prego mi fa crepare #Amici20 -