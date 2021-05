Il video del finto funerale a Gaza? Per gli israeliani è Palywood, ma è uno “scherzo” del 2020 in Giordania (Di venerdì 14 maggio 2021) L’account Instagram The Israel Files (@the.israel.files) aveva diffuso un video con il quale si accusava i palestinesi di inscenare un finto funerale a Gaza per la propaganda anti Israele. Le immagini ritraggono un gruppo di persone che portano il corpo di una fantomatica vittima, ma al suono delle sirene scappano lasciando il fantomatico attore in mezzo alla strada che, successivamente, correrà al riparo insieme agli altri. Un doppio falso, o addirittura tripla disinformazione che in questi giorni di scontri tra Israele e Hamas viene condivisa su Twitter con l’hashtag #Palywood. Tutto porta, però, alla Covid19 in Giordania. Il video è stato poi rimosso, ma circola grazie ad alcuni caricamenti su Twitter dove leggiamo: «Oggi a Gaza, i ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) L’account Instagram The Israel Files (@the.israel.files) aveva diffuso uncon il quale si accusava i palestinesi di inscenare unper la propaganda anti Israele. Le immagini ritraggono un gruppo di persone che portano il corpo di una fantomatica vittima, ma al suono delle sirene scappano lasciando il fantomatico attore in mezzo alla strada che, successivamente, correrà al riparo insieme agli altri. Un doppio falso, o addirittura tripla disinformazione che in questi giorni di scontri tra Israele e Hamas viene condivisa su Twitter con l’hashtag #. Tutto porta, però, alla Covid19 in. Ilè stato poi rimosso, ma circola grazie ad alcuni caricamenti su Twitter dove leggiamo: «Oggi a, i ...

