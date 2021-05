Il vaccino italiano Reithera rischia di non veder mai la luce. Corte Conti blocca i soldi (Di venerdì 14 maggio 2021) La Corte dei Conti ha bocciato il contratto fra ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e Reithera per finanziare lo sviluppo del cosiddetto vaccino italiano anti-Covid, che rischia ora di non vedere più la luce. Secondo quanto riferiscono due fonti a diretta conoscenza del dossier, lo scorso 11 maggio la magistratura contabile ha tecnicamente “ricusato il visto”, cioè si è rifiutata di registrare l’atto. “L’atto è stato considerato illegittimo, e come tale nullo”, afferma in particolare una fonte della Corte. Ora il governo dovrà decidere se ripresentare il contratto in altra forma o rinunciare, ha spiegato una terza fonte del ministero dello Sviluppo. Esiste anche una terza ipotesi, ma vi si ricorre di rado: l’esecutivo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Ladeiha bocciato il contratto fra ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia eper finanziare lo sviluppo del cosiddettoanti-Covid, cheora di none più la. Secondo quanto riferiscono due fonti a diretta conoscenza del dossier, lo scorso 11 maggio la magistratura contabile ha tecnicamente “ricusato il visto”, cioè si è rifiutata di registrare l’atto. “L’atto è stato considerato illegittimo, e come tale nullo”, afferma in particolare una fonte della. Ora il governo dovrà decidere se ripresentare il contratto in altra forma o rinunciare, ha spiegato una terza fonte del ministero dello Sviluppo. Esiste anche una terza ipotesi, ma vi si ricorre di rado: l’esecutivo ...

