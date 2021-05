Il vaccino cancella il Covid. Contagi crollati del 95% e casi gravi del 99%: il primo studio italiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag – I vaccini funzionano molto bene: azzerano i Contagi (-95%), lo sviluppo del Covid-19 e i casi gravi (-99%) nonché i decessi (-90%), lo dice il primo studio italiano sull’efficacia di Pfizer, AstraZeneca e Moderna. I risultati di un’analisi condotta dall’Università di Ferrara sui dati della campagna vaccinale in Italia conclamano che presto nel Paese non si potranno più accampare scuse per riaprire tutto (ed abolire l’odioso e odiato coprifuoco). Lo studio sull’efficacia del vaccino anti-Covid in Italia Lo studio, condotto su un campione di circa 37mila persone vaccinate con Pfizer, Astrazeneca e Moderna nella provincia di Pescara dal 2 gennaio al 24 aprile, è stato realizzato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag – I vaccini funzionano molto bene: azzerano i(-95%), lo sviluppo del-19 e i(-99%) nonché i decessi (-90%), lo dice ilsull’efficacia di Pfizer, AstraZeneca e Moderna. I risultati di un’analisi condotta dall’Università di Ferrara sui dati della campagna vaccinale in Italia conclamano che presto nel Paese non si potranno più accampare scuse per riaprire tutto (ed abolire l’odioso e odiato coprifuoco). Losull’efficacia delanti-in Italia Lo, condotto su un campione di circa 37mila persone vaccinate con Pfizer, Astrazeneca e Moderna nella provincia di Pescara dal 2 gennaio al 24 aprile, è stato realizzato ...

Advertising

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Non ci sono più scuse per non riaprire tutto - paosanna : RT @IlPrimatoN: Non ci sono più scuse per non riaprire tutto - IlPrimatoN : Non ci sono più scuse per non riaprire tutto - Vincenzoiena699 : RT @Arabafe: @MassimilianRic 1) i vaccinati possono essere non risponder al vaccino 2) il vaccino non copre tutte le varianti 3) il virus… - stefystar70 : RT @Arabafe: @MassimilianRic 1) i vaccinati possono essere non risponder al vaccino 2) il vaccino non copre tutte le varianti 3) il virus… -