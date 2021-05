Il triste caso di Reithera, il vaccino made in Italy: la Corte dei conti stoppa i fondi (Di venerdì 14 maggio 2021) Rischia di bloccarsi il progetto del vaccino italiano che ha già passato le prime due fasi di sperimentazione. Ma per il ministero dello Sviluppo economico si va ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 maggio 2021) Rischia di bloccarsi il progetto delitaliano che ha già passato le prime due fasi di sperimentazione. Ma per il ministero dello Sviluppo economico si va ...

Advertising

ItaIiaSovrana : RT @lucianocapone: Il caso Amara e il triste spettacolo dei giustizialisti che si rincorrono nei talk-show accusandosi di mentire: Ardita c… - MariMario1 : RT @SuperFiammetta: #GREGORETTI vs #OpenArms:il Sistema scoppia. #Salvini prosciolto xché il fatto non sussiste: chi pagherà x tempo e dana… - AttilaAzureRive : RT @lucianocapone: Il caso Amara e il triste spettacolo dei giustizialisti che si rincorrono nei talk-show accusandosi di mentire: Ardita c… - bellaotero82 : RT @lucianocapone: Il caso Amara e il triste spettacolo dei giustizialisti che si rincorrono nei talk-show accusandosi di mentire: Ardita c… - kissyloue : il concerto di milano è ufficialmente sold out, non so nemmeno perché io sia triste per questa cosa perché non avre… -