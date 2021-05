Il Tap non ha distrutto San Foca. Il mare è da Bandiera Blu (Di venerdì 14 maggio 2021) In fondo era solo un amorazzo estivo. Ma ricordate che bello? Che slancio Michele Emiliano, rubicondo presidente pugliese, quando diceva che quell'opera avrebbe colpito “al cuore il nostro turismo”, con i suoi cantieri che “sembrano Auschwitz”. Il M5s poi lo definiva un “ecomostro”, dal “violento impatto ambientale”, voluto da “speculatori” che minacciavano “di rovinare una delle più belle coste del Salento”. I cuori degli attivisti No Tap, contrari al metanodotto che dall’Azerbaigian porta il gas in Salento, andavano a fuoco. Un investimento “inutile” che avrebbe deturpato per sempre il mare caraibico di San Foca. Proprio su quelle spiagge era nato l'amore tra grillini e No Tap. La tremenda cotta per quel Dibba ribelle che sul palco a San Foca diceva “quest'opera ve la blocchiamo in due settimane”. E invece i militanti si sono ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021) In fondo era solo un amorazzo estivo. Ma ricordate che bello? Che slancio Michele Emiliano, rubicondo presidente pugliese, quando diceva che quell'opera avrebbe colpito “al cuore il nostro turismo”, con i suoi cantieri che “sembrano Auschwitz”. Il M5s poi lo definiva un “ecomostro”, dal “violento impatto ambientale”, voluto da “speculatori” che minacciavano “di rovinare una delle più belle coste del Salento”. I cuori degli attivisti No Tap, contrari al metanodotto che dall’Azerbaigian porta il gas in Salento, andavano a fuoco. Un investimento “inutile” che avrebbe deturpato per sempre ilcaraibico di San. Proprio su quelle spiagge era nato l'amore tra grillini e No Tap. La tremenda cotta per quel Dibba ribelle che sul palco a Sandiceva “quest'opera ve la blocchiamo in due settimane”. E invece i militanti si sono ...

