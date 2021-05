Il sulfureo ruolo di Erdogan nell' escalation di Gaza

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’del conflitto tra Hamas e le forze israeliane, così come i violenti scontri tra la polizia israeliana e i giovani palestinesi della notte di venerdì 7 maggio sul Monte del Tempio, mettono a nudo la fragilità dei tentativi della Turchia di ristabilire le relazioni con Israele. Il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an aveva subito espresso quella notte la sua rabbia con un tweet in turco, arabo ed ebraico per quello che considera una “violenta aggressione delle forze israeliane ae contro i palestinesi” all’interno della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme durante il Ramadan, uno dei cinque precetti sacri per l’Islam. Il leader turco ha definito Israele uno “stato terrorista e crudele” e ha fatto appello alle nazioni musulmane affinché adottino misure efficaci per fermare la violenza. “Coloro che sono rimasti in silenzio sono complici ...