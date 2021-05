Il sequel del film Enola Holmes si farà (Di venerdì 14 maggio 2021) Millie Bobby Brown e Henry Cavill torneranno a interpretare la giovane investigatrice Enola e il navigato fratello maggiore Sherlock in una nuova avventura cinematografica, che arriverà prossimamente su Netflix Lo si dava un po’ per scontato, dato il notevole successo, ma ora arriva la conferma ufficiale: il seguito di Enola Holmes si farà. Il film, libera interpretazione delle storie di Sherlock Holmes raccontate dalla sorella perduta, di nome Enola appunto, è comparso su Netflix nel settembre 2020, con 76 milioni di abbonati che si sono sintonizzati a guardarlo nei primi 28 giorni dall’uscita (almeno secondo le non sempre limpidissime statistiche della piattaforma di streaming). Ora, sempre Netflix, ufficializza il sequel, con la conferma di Henry ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Millie Bobby Brown e Henry Cavill torneranno a interpretare la giovane investigatricee il navigato fratello maggiore Sherlock in una nuova avventura cinematografica, che arriverà prossimamente su Netflix Lo si dava un po’ per scontato, dato il notevole successo, ma ora arriva la conferma ufficiale: il seguito disi. Il, libera interpretazione delle storie di Sherlockraccontate dalla sorella perduta, di nomeappunto, è comparso su Netflix nel settembre 2020, con 76 milioni di abbonati che si sono sintonizzati a guardarlo nei primi 28 giorni dall’uscita (almeno secondo le non sempre limpidissime statistiche della piattaforma di streaming). Ora, sempre Netflix, ufficializza il, con la conferma di Henry ...

Advertising

Parpiglia : #ilPuntoZ tutti si aspettavano che le puntate fossero un sequel del #gfvip e invece noi abbiamo alzato il tiro invi… - Stay_Nerd : Ghostrunner 2: 505 Games e One More Level annunciano il sequel del videogioco - 3cinematographe : 365 giorni: Netflix conferma i sequel del criticato film erotico. Al via le riprese - afnewsinfo : Il sequel del film Enola Holmes si farà - IlBusco : @mcarapex @hipsterdelcazzo *Ezio Greggio mode ON* Proprio un sequel.....del cazzo! *Faccia buffa per sottolineare l… -