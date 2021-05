Il ragazzo di 15 anni morto nel sonno 24 ore dopo la scomparsa del nonno (Di venerdì 14 maggio 2021) A dare l'allarme sono stati i famigliari, ma per lui non c'è stato niente da fare. Non risulta che il giovane avesse particolari problemi di ... Leggi su today (Di venerdì 14 maggio 2021) A dare l'allarme sono stati i famigliari, ma per lui non c'è stato niente da fare. Non risulta che il giovane avesse particolari problemi di ...

Advertising

forumJuventus : Buffon post #SassuoloJuve: 'Sono arrivato alla Juve che ero un ragazzo con la testa da mettere a posto, vado via da… - angelomangiante : Ho visto un giocatore italiano di 19 anni giocare alla pari contro una leggenda. Ho visto un ragazzo lottare due or… - BeppeSala : Ermanno Olmi è stato un grande regista, amato e conosciuto in tutto il mondo. A tre anni dalla sua scomparsa, da og… - kunick7 : @EmileeLy 13 anni con il ragazzo di cui ero innamorata follemente - Framiriam1 : @edeniti @conteDartagnan Lo aveva già previsto negli anni 60 Celentano con il ragazzo della via Gluck. -