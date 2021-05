Il Punto Z | Tommaso Zorzi lascia Italia1 e cambia casa | tutte le novità

Leggi su dilei

(Di venerdì 14 maggio 2021) IlZ chiude ma solo su. Stando alle ultime notizie, sembra chesia pronto are la suasu Mediaset per trasferirsi in streaming. L’azienda non parla di bassi ascolti ma solo di una conclusione che era già programmata. La striscia quotidiana era stata inaugurata l’8 aprile scorso ed era stata l’occasione, per, di avere un programma tutto suo. Non sono mancati i momenti dedicati al gioco ma anche all’intrattenimento. Tanti gli ospiti che si sono avvicendati al cospetto di, che ha accolto anche alcuni dei suoi ex compagni d’avventura come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Mediaset non ha parlato di uno stop al programma per bassi ascolti ma comunque non sono stati in linea con le aspettative. Il target ...