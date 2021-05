Il Punto Z chiude i battenti su Italia 1

(Di venerdì 14 maggio 2021) Avventura al capolinea per l’influencer Tommaso Zorzi e del suo programma IlZ, almeno su1. Per quale motivo? La notizia della chiusura del talk show di Tommaso Zorzi l’ha riportata su Twitter il giornalista Giuseppe Candela, che fa sapere:#ilz, il programma di Zorzi (sovraesposto) su1 ha ottenuto bassi ascolti.#ilz, il programma di Zorzi (sovraesposto) su1 ha ottenuto bassi ascolti.— Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 14, 2021 IlZ è un programma che mixa talk show, gioco e varietà, il tutto condito dalla presenza di ospiti dello showbizno. Il talk show dura circa un’ora e viene trasmesso principalmente su Mediaset Play, mentre una stringa ...

Advertising

davidemaggio : Il Punto Z chiude su Italia 1 ?? - annalisa673 : RT @bubinoblog: IL PUNTO Z: CHIUDE LA FINESTRA DI TOMMASO ZORZI SU ITALIA 1. 'MISSIONE COMPIUTA' - Bebbe___ : RT @nick_fatato: chiude il punto z3t4 per bassi ascolti sto a terra - zazoomblog : Il Punto Z su Italia 1 chiude dissing social tra Tommaso Zorzi e il blogger Davide Maggio - #Punto #Italia #chiude… - simcopter : RT @gponedotcom: L'Australia chiude le frontiere fino al 2022: Phillip Island a rischio: Il Governo ha deciso di non permettere viaggi né i… -

Ultime Notizie dalla rete : Punto chiude

Anche con la Roma, al rientro da titolare, è undi riferimento al centro dell'attacco ... anche Bonucci cade in una prestazione scadente, commette un fallo da rigore ein ritardo su ...Opera dal 1986 ed è ildi riferimento per aziende, startup e professionisti che vogliono crescere, lavorare e progettare in Trentino per essere protagonisti nel mondo. L'agenzia promuove lo ...Da questa mattina sulle vetrine di "Apple Via del Corso" - annunciato a gennaio dello scorso anno - campeggiano il logo Apple e la scritta “Stiamo arrivando". "Creativi dentro" è la campagna che sta a ...Dal 24 al 28 maggio andranno in onda su Rai 1 le puntate più attese de Il Paradiso delle Signore 5. Le anticipazioni rivelano che saranno gli ultimi episodi di questa quinta stagione di successo, che ...