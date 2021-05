(Di venerdì 14 maggio 2021) Si rafforza sempre di più la collaborazione tra il Paris Saint-Germain e. Il brand, infatti, ha firmato ladei parigini per la stagione 2021/22, presentata oggi dal club. Laconserva i classici colori bianco, blu e rosso, con eleganti rifiniture rosse e bianche che fanno da contorno per maniche L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Il #Psg lancia la nuova maglia Home: la divisa è firmata #Jordan - PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: #Marketing #Notizie Il Psg lancia la nuova maglia Home firmata Jordan: Si rafforza sempre di più la collaborazione tra… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Il Psg lancia la nuova maglia Home firmata Jordan: Si rafforza sempre di più la collaborazione… - infoitsport : Neymar al Barcellona: il Psg lancia un segnale a Laporta -

Ultime Notizie dalla rete : Psg lancia

Calcio e Finanza

È accaduto anche ad altre squadre in Europa come il Bayern che ha giocato contro ilsenza sette titolari. Queste situazioni per via del Covid sono aumentate'. Darboe titolare. 'Domani sarà ......trequarti sinistra di Fernandes per l'exche prende d'infilata l'intera retroguardia giallorossa e, da due passi, batte di testa sulla sinistra Mirante. Al 29 palo della Roma: Pellegrini...Il brasiliano Neymar ha appena rinnovato con il Psg mettendo fine alle voci di un suo possibile ritorno al Barcellona. Intervistato da GQ, quando gli chiedono c ...© 2008-2021 AreaNapoli.it - Testata giornalistica sportiva registrata al Tribunale di Napoli con autorizzazione numero 21 del 29 marzo 2011, direttore responsabile Alessandro Sep ...