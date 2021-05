Il piano di Orlando sul lavoro: sei mesi senza tasse per chi assume i disoccupati (Di venerdì 14 maggio 2021) Un nuovo «contratto di rioccupazione» con sgravi contributivi totali di sei mesi per i datori di tutti i settori che assumono disoccupati, a prescindere dall’età, con un contratto stabile. E Naspi senza decurtazioni fino a fine anno. Sono queste due novità importanti che il ministro del lavoro Andrea Orlando prevede di inserire nel decreto sostegni bis, slittato alla prossima settimana. In vista dello sblocco ai licenziamenti dal primo luglio per le grandi imprese, il governo prova a creare una rete di protezione per il lavoro. Lo sconto totale dei contributi vale sei mesi, equivalenti al periodo di prova dei nuovi assunti. Si cumula con altri sgravi esistenti (giovani, donne, Sud), ma dovrà essere restituito, se non scatta l’assunzione a tempo indeterminato al termine ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 14 maggio 2021) Un nuovo «contratto di rioccupazione» con sgravi contributivi totali di seiper i datori di tutti i settori che assumono, a prescindere dall’età, con un contratto stabile. E Naspidecurtazioni fino a fine anno. Sono queste due novità importanti che il ministro delAndreaprevede di inserire nel decreto sostegni bis, slittato alla prossima settimana. In vista dello sblocco ai licenziamenti dal primo luglio per le grandi imprese, il governo prova a creare una rete di protezione per il. Lo sconto totale dei contributi vale sei, equivalenti al periodo di prova dei nuovi assunti. Si cumula con altri sgravi esistenti (giovani, donne, Sud), ma dovrà essere restituito, se non scatta l’assunzione a tempo indeterminato al termine ...

