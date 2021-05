“Il parroco e il suo vice hanno trovato l’amore” | entrambi chiedono la dispensa dai voti

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ile il suolasciano la tonaca per amore. La storia arriva da Città di Castello, in provincia di Perugia, nella parrocchia di San Pio X dove don David Tacchini, vicario parrocchiale di 40 anni, e don Samuele Biondini,52enne,deciso di lasciare la chiesa. La notizia è stata data dal vescovo del comune nel corso di un ritiro spirituale che si è tenuto ieri a Canoscio: “A partire da sabato 15 maggio la guida pastorale della parrocchia di San Pio X in Città di Castello è affidata a padre Giuseppe Renda, guardiano del convento di San Giovanni Battista agli zoccolanti, nominato amministratore parrocchiale”. La città ha accolto il duplice addio con “dispiacere” e “comprensione”. Tra i fedeli si vocifera che don David, che ha chiesto lada ormai un anno, si sia innamorato ...

