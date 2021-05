Il paradiso delle signore anticipazioni | MARTA e VITTORIO | un nuovo segreto!

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 14 maggio 2021) Mancano ormai due settimane alla fine de Il5, ma mai come quest’anno le situazioni ancora aperte nella fiction daily di Rai 1 sono tantissime. Paradossalmente, unastorie che sembrano invece arrivate a un “capolinea anticipato” (in senso positivo) è proprio quella che ultimamente ha avuto più “tumulti”: il rapporto tra(Alessandro Tersigni) e(Gloria Radulescu): i due coniugi, nonostante l’armonia del passato sia ancora tutta da ricostruire, appaiono fortemente impegnati a riprovarci. Ma in realtà non sarà così semplice… Leggi anche: IL5,di venerdi 14 maggio 2021 In attesa dunque di questo finale da più parti definito “inaspettato”, ...