Il Papa e Draghi per le donne | Vergognoso nascondere la pancia sul lavoro Un' Italia senza figli è destinata a scomparire

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Un’è un’che non crede e non progetta. È un’lentamente a invecchiare e. Il governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le giovani”. Non c’è soloa sostenere leagli stati generali sulla natalità ma anche il. “Penso con tristezza alleche sulvengono scoraggiate ad avereo devonola. Com’è possibile che una donna debba provare vergogna per il dono più bello che la vita può offrire? Non la donna, ma la società deve vergognarsi, perché una società che non accoglie la vita smette di ...