Il nuovo sorprendente design di Google Pixel 6 e 6 Pro (Di venerdì 14 maggio 2021) I render raccontano come saranno i nuovi top di gamma ormai imminenti (Foto: Jon Prosser x Rendersbyian)Sale l’attesa per la nuova gamma Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che potrebbero essere presentati – o quantomeno anticipati – nel corso dell’evento Google I/O 2021 ormai imminente (18 maggio). I nuovi alfieri del sistema operativo di casa, Android, dovrebbero godere del più grande rinnovamento in termini di design dal momento del debutto della famiglia. Fino alla passata generazione Pixel 5, i Googlefonini puntavano su materiali di qualità, ma su linee piuttosto minimaliste e essenziali. Osservando i render sviluppati da Rendersviyan in collaborazione con il noto leaker John Prosser di Front Page Tech, si nota una parte posteriore che posiziona i sensori fotografici – due per il modello ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) I render raccontano come saranno i nuovi top di gamma ormai imminenti (Foto: Jon Prosser x Rendersbyian)Sale l’attesa per la nuova gamma6 e6 Pro, che potrebbero essere presentati – o quantomeno anticipati – nel corso dell’eventoI/O 2021 ormai imminente (18 maggio). I nuovi alfieri del sistema operativo di casa, Android, dovrebbero godere del più grande rinnovamento in termini didal momento del debutto della famiglia. Fino alla passata generazione5, ifonini puntavano su materiali di qualità, ma su linee piuttosto minimaliste e essenziali. Osservando i render sviluppati da Rendersviyan in collaborazione con il noto leaker John Prosser di Front Page Tech, si nota una parte posteriore che posiziona i sensori fotografici – due per il modello ...

Advertising

Asgard_Hydra : Il nuovo sorprendente design di Google Pixel 6 e 6 Pro - Wired - infoitscienza : Il nuovo sorprendente design di Google Pixel 6 e 6 Pro - Mummichogblogd1 : 8 Strade sorprendente in #Malta che sono perfetti per passeggiate invernali Se stai cercando di avere un po 'più a… - lugliettog : RT @DenjinDen: Prendete la fotocamera e preparatevi a riempire il #Fotodex in #NewPokemonSnap ???? In basso la recensione del sorprendente… - DenjinDen : Prendete la fotocamera e preparatevi a riempire il #Fotodex in #NewPokemonSnap ???? In basso la recensione del sorp… -