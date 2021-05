Il Napoli a Firenze cambia albergo. Azzurri tra scaramanzia e il messaggio di Gattuso alla squadra (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Napoli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina cambia albergo. Gli Azzurri non saranno ospitati nella struttura che nel 2018 segnò la fine del sogno scudetto. Dopo Ancelotti anche Gattuso si affida alla scaramanzia e cambia struttura. La battuta di Sarri: “Lo Scudetto l’abbiamo perso in albergo” è diventata un tormentone sul web. Ma nelle menti dei tifosi riecheggiano ancora le parole di Alfonso De Nicola ex medico sociale della SSC Napoli: ” “Inter-Juventus in tv ci ha lasciato dentro qualcosa che non siamo riusciti a contrastare. Il campionato, più che vincerlo la Juventus lo abbiamo perso noi. Si sono miscelate due situazioni che hanno contribuito a demoralizzarci. È vero che abbiamo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilvigilia della sfida contro la Fiorentina. Glinon saranno ospitati nella struttura che nel 2018 segnò la fine del sogno scudetto. Dopo Ancelotti anchesi affidastruttura. La battuta di Sarri: “Lo Scudetto l’abbiamo perso in” è diventata un tormentone sul web. Ma nelle menti dei tifosi riecheggiano ancora le parole di Alfonso De Nicola ex medico sociale della SSC: ” “Inter-Juventus in tv ci ha lasciato dentro qualcosa che non siamo riusciti a contrastare. Il campionato, più che vincerlo la Juventus lo abbiamo perso noi. Si sono miscelate due situazioni che hanno contribuito a demoralizzarci. È vero che abbiamo ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, due dubbi di formazione per la trasferta di Firenze - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, due dubbi di formazione per la trasferta di Firenze - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, due dubbi di formazione per la trasferta di Firenze - napolipiucom : IL NAPOLI A FIRENZE CAMBIA ALBERGO. AZZURRI TRA SCARAMANZIA E IL MESSAGGIO DI GATTUSO ALLA SQUADRA - apetrazzuolo : TUTTOSPORT - Napoli, due dubbi di formazione per la trasferta di Firenze -