«Il mio nome è Ezio Bosso, e nella vita faccio la musica. E sono un uomo fortunato» (Di venerdì 14 maggio 2021) A un anno dalla scomparsa, a 48 anni, del direttore d’orchestra, compositore e pianista, affetto da una malattia neurogenerativa irreversibile, vogliamo ricordarlo con le sue parole. Quello che pubblichiamo sotto è un estratto da Faccio musica, Scritti e pensieri sparsi di Ezio Bosso, ora in libreria per Piemme (a cura di Alessia Capelletti). Testi inediti che documentano il rapporto con la musica attraverso le sue parole. Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 maggio 2021) A un anno dalla scomparsa, a 48 anni, del direttore d’orchestra, compositore e pianista, affetto da una malattia neurogenerativa irreversibile, vogliamo ricordarlo con le sue parole. Quello che pubblichiamo sotto è un estratto da Faccio musica, Scritti e pensieri sparsi di Ezio Bosso, ora in libreria per Piemme (a cura di Alessia Capelletti). Testi inediti che documentano il rapporto con la musica attraverso le sue parole.

