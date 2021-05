Il mercato delle aste non risente crisi | e per certi capolavori | non c' è prezzo

Leggi su iodonna

(Di venerdì 14 maggio 2021) Pablo PIcasso: le opere a lui più care guarda le foto La battaglia si è giocata in soli 19 minuti. Minuti da pelle d'oca, da cardiopalma, di rilanci all'infinito. Finché il martelletto ha battuto sul tavolo decretando l'immediata fine della lotta. Ieri il dipinto Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse) dipinta nel 1932 da Pablo Picasso è stato venduto per la cifra record di 103,4 milioni di dollari durante un'asta organizzata da Christie's, nella città di New York.