Il futuro dei giovani | la priorità politica post Covid

La pandemia, che in primo luogo è stata una crisi riguardante la salute fisica delle persone, ha posto serie sfide anche dal punto di vista della salute mentale con effetti devastanti soprattutto sui nostri giovani e le nostre giovani che non possiamo più ignorare. Aumentano violenza, cyber-bullismo, autolesionismo, bulimia e anoressia, ma anche povertà educativa e abbandono scolastico. L'allerta sulla necessità di sostegno psicologico dei soggetti più fragili e/o vulnerabili arriva addirittura dall'ONU con un rapporto in cui si esortano gli Stati ad agire sul tema. Di fronte a tutto questo è urgente infatti costruire un sistema di contrasto, una rete di sostegno, altrimenti rischiamo di perdere un'intera generazione. Sicuramente la crisi Covid ha esasperato e fatto emergere dinamiche già presenti nella nostra società.

Ultime Notizie dalla rete : futuro dei Al via la prima edizione di Game for Change Series Il Festival nasce nel 2019 per indagare gli utilizzi e l'impatto delle nuove tecnologie e dei linguaggi immersivi nella società e nel modo di vivere e percepire contemporaneo e futuro. VRE è stato ...

Israele - Gaza e l'intreccio nucleare con l'Iran ... cristiani e musulmani) sul loro futuro. Ma fino ad allora, aggiunge, la 'resistenza totale' è l'... in una regione massicciamente presidiata dalle basi militari Usa, dei loro alleati arabi e, appunto, ...

Il futuro dei concorsi pubblici è già qui: “Stop al gigantismo, selezioni in cento giorni” La Gazzetta degli Enti Locali Israele-Gaza e l'intreccio nucleare con l'Iran Il nuovo conflitto tra Israele e Gaza ha segnato un evidente aumento della capacità offensiva di Hamas e della Jihad Islamica, ormai capaci anche di superare lo scudo Iron Dome e colpire nel ...

Sovraindebitamento, De Lise: "Troppe istanze, a rischio tenuta tribunali" (Teleborsa) - Nel prossimo futuro, in tema di sovraindebitamento, attraverseremo un momento storico difficile, che metterà a grosso rischio la tenuta dei tribunali rispetto alla richiesta ...

