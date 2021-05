Il dramma improvviso | è appena venuta a mancare la grande star del cinema

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 14 maggio 2021) Neil Connery è morto all’età di 82 anni. Il fratello delattore Sean, come riportato dalla stampa scozzese citata dall’Adnkronos, si è spento dopo una lunga malattia. La sua scomparsa risale a domenica 9 maggio ma la notizia è stata data dai media quasi una settimana dopo per volere della famiglia. Si tratta del secondo lutto in pochi mesi per la famiglia Connery. Il fratello Sean, infatti, è morto solamente sette mesi fa ed ha lasciato un grave lutto nel mondo del. Al termine della pandemia non si esclude un evento per ricordare entrambi i fratelli. Chi era Neil Connery Nato a Edimburgo sette anni dopo il fratello Sean (all’anagrafe Thomas), la carriera di Neil Connery era stata molto diversa da quella delattore. Nella sua vita, infatti, non c’è stato solamente il. L’uomo si è ...