Il dramma del cantante italiano, sui social non trattiene le lacrime: "Mi ha tradito" (Di venerdì 14 maggio 2021) Brutto episodio quello capitato al cantautore romano Roberto Angelini, denunciato alla Guardia di Finanza da una amica e costretto a pagare una salatissima multa di 15mila euro per lavoro in nero. L'artista possiede un ristorante e nonostante la grave crisi che ha colpito questo tipo di attività ha cercato di resistere, limitando il ricorso alla cassa integrazione e difendendo i suoi 10 dipendenti. A farlo cadere sarebbe stato il servizio di consegna: "Ho comprato un furgoncino per le consegne e fatto lavorare amici che avevano bisogno", si legge nel lungo post di sfogo pubblicato su Instagram. Alle parole di Angelini si aggiunge una foto del suo volto visibilmente provato. Ecco il post integrale di Roberto Angelini su Instagram: "Questa non è la faccia del musicista che siete abituati a conoscere. Questa è la faccia di un ristoratore (si, ho un ristorante) che ha appena ...

