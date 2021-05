Il debito italiano sale a 2.651 miliardi ma non preoccupa i mercati. Ecco perché (Di venerdì 14 maggio 2021) Come mai quando il debito era più basso negli anni passati lo spread BTp-Bund era elevato, e ora che il debito è al record lo spread è contenuto? Ecco i motivi Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 14 maggio 2021) Come mai quando ilera più basso negli anni passati lo spread BTp-Bund era elevato, e ora che ilè al record lo spread è contenuto?i motivi

Advertising

Agenzia_Ansa : A marzo il debito pubblico italiano ha toccato un nuovo record. L'aumento segnalato dalla Banca d'Italia è di 6,9 m… - MarySpes : RT @durezzadelviver: 'Ecco perché', non venite a dirlo a noi. Voi siete quelli del titolo a tutta pagina 'FATE PRESTO', che ancora grida ve… - RobRe62 : RT @sole24ore: Il debito italiano sale a 2.651 miliardi ma non preoccupa i mercati. Ecco perché - J599 : RT @sole24ore: Il debito italiano sale a 2.651 miliardi ma non preoccupa i mercati. Ecco perché - sole24ore : Il debito italiano sale a 2.651 miliardi ma non preoccupa i mercati. Ecco perché -