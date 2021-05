Il Ddl Zan ed il bambolotto di Park Na-rae

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 maggio 2021) " Ahi ahi… signora Longari.. Lei mi è caduta sull'uccello": questa forse rappresenta la più divertente e celebre gaffe di Mike Buongiorno nel programma Rischiatutto. Per sua fortuna, all'epoca non c'era nessun fervido sostenitore del DDL Zan a poter preoccupare il compianto presentatore per le conseguenze della sua sortita, ma chissà se oggi i paladini del political correct abbiano avuto modo di leggere ciò che sta accadendo in Corea del Sud dove una nota comica è cascata su un ….. E' successo infatti che, in una trasmissione seguitissima, nel cuore di un monologo divertente in cui ironizzava sugli uomini, l'artista abbia esibito undi plastica a forma di uomo in miniatura, una sorta di Ken ipertrofico e palestrato, fatto oggetto di battute al vetriolo. La Rubrica - Lessico Familiare Se in Italia le donne usano scambiarsi meme ...