Il Comune di Messina aderisce alla Giornata internazionale contro omofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Comune di Messina, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, ha aderito in qualità di partner alla campagna di comunicazione promossa dalla Rete Re.a.dy con il duplice claim “Io non uso parole d’odio e tu?” e “Qui non c’è posto per le parole d’odio” Il 17 maggio ricorre la diciassettesima Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia, indicata nella sigla IDAHOTB (International Day against homophobia, transphobia and biphobia), finalizzata a promuovere e coordinare eventi di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno in tutte le sue forme e in tutti i Paesi del mondo. Per l’occasione, il Comune di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Ildi, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, ha aderito in qualità di partnercampagna di comunicazione promossa dRete Re.a.dy con il duplice claim “Io non uso parole d’odio e tu?” e “Qui non c’è posto per le parole d’odio” Il 17 maggio ricorre la diciassettesimal’, la, lae la, indicata nella sigla IDAHOTB (International Day against homophobia, transphobia and biphobia), finalizzata a promuovere e coordinare eventi di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno in tutte le sue forme e in tutti i Paesi del mondo. Per l’occasione, ildi ...

