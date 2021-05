Il cieco nazionalismo che blocca la riconciliazione di Cipro

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 14 maggio 2021) La tre-giorni di colloqui informali tenutasi a Ginevra sotto l’egida dell’Onu per risolvere la questione dello status disi è conclusa con un nulla di fatto. La Repubblica die quella didel Nord (TRNC) sono ormai su posizioni molto lontane: il presidente turco-cipriota, Ersin Tatar, chiede il riconoscimento della sovranità del Paese che governa e la divisione dell’isola in due Stati, mentre l’omologo greco-cipriota, Nicos Anastasiades, insiste sulla creazione di uno Stato federalista e sul ritiro dei soldati turchi dall’isola.– come spiegato da Linkiesta in una puntata della serie Oltre l’Europa – è divisa in due dal 1974, anno in cui la Turchia occupò militarmente la parte nord dell’isola in risposta a un colpo di Stato greco. Negli anni si sono succeduti diversi colloqui di pace organizzati ...