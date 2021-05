Il catalogo dei miei Maestri (Di venerdì 14 maggio 2021) Potessi non fare altro che compilare cataloghi, nella vita. In questo periodo il catalogo col quale mi trastullo maggiormente è quello dei Maestri. A parte i campioni nazionali, che da parecchi anni nel mio pantheon personale sono Vittorio Sgarbi (per i maschi) e Costanza Miriano (per le femminucce), gli altri personaggi esemplari e ispiratori li suddivido per regioni. E dunque Paolo Conte (Piemonte), monsignor Antonio Suetta (Liguria), Silvio Berlusconi (Lombardia), Mario Pojer (Trentino), Claudio Risè (Alto Adige), Ferdinando Camon (Veneto), monsignor Giampaolo Crepaldi (Venezia Giulia), Davide Rondoni (Romagna), Giulio Meotti (Toscana), Geminello Alvi (Marche), Aurelio Picca (Lazio), Luigi Cataldi Madonna (Abruzzo), Raffaele La Capria (Campania), Andrea Di Consoli (Lucania), Renzo Arbore (Puglia), Franco Battiato (Sicilia), Riccardo Ruggeri (Canton ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021) Potessi non fare altro che compilare cataloghi, nella vita. In questo periodo ilcol quale mi trastullo maggiormente è quello dei. A parte i campioni nazionali, che da parecchi anni nel mio pantheon personale sono Vittorio Sgarbi (per i maschi) e Costanza Miriano (per le femminucce), gli altri personaggi esemplari e ispiratori li suddivido per regioni. E dunque Paolo Conte (Piemonte), monsignor Antonio Suetta (Liguria), Silvio Berlusconi (Lombardia), Mario Pojer (Trentino), Claudio Risè (Alto Adige), Ferdinando Camon (Veneto), monsignor Giampaolo Crepaldi (Venezia Giulia), Davide Rondoni (Romagna), Giulio Meotti (Toscana), Geminello Alvi (Marche), Aurelio Picca (Lazio), Luigi Cataldi Madonna (Abruzzo), Raffaele La Capria (Campania), Andrea Di Consoli (Lucania), Renzo Arbore (Puglia), Franco Battiato (Sicilia), Riccardo Ruggeri (Canton ...

Il catalogo dei miei Maestri Il Foglio Il catalogo dei miei Maestri Li suddivido per regioni. Personaggi che rappresentano per me un esempio e un'ispirazione certa, come Sgarbi e Miriano. Accetto suggerimenti ...

