Il cardiologo Gavazzi volontario in Fiera | “Vaccino AstraZeneca? Rifiutato solo da 2 persone su 300”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Antonelloè tra i medici volontari impegnati nella campagna vaccinale. Lui, medico di lungo corso e grande esperienza., fino al 2013 è stato direttore di Struttura complessa di Cardiologia con unità terapia intensiva cardiologica e direttore del Dipartimento cardiovascolare agli Ospedali Riuniti di Bergamo poi divenuti ASST Papa Giovanni XXIII. Oggi coordinatore della ricerca clinica in From, la Fondazione di ricerca dell’ospedale Papa Giovanni dove, dal 2017 è direttore medico dell’unità per le sperimentazioni cliniche di fase I. Oggi dunque è impegnato in turni di sei ore nell’arco delle 12 che quotidianamente sono dedicate alla somministrazione dei vaccini nell’hub delladi via Lunga. “Ho dato la mia disponibilità a partecipare come– ci racconta – non appena è stato avviato il ...