Il Cancelliere austriaco Kurz rischia tre anni di carcere per falsa testimonianza

Advertising

RaffaelePizzati : RT @RaffaelePizzati: IL CANCELLIERE AUSTRIACO KURZ, INDAGATO DAI PM ANTI CORRUZIONE, AVREBBE MENTITO DURANTE UNA... - RaffaelePizzati : IL CANCELLIERE AUSTRIACO KURZ, INDAGATO DAI PM ANTI CORRUZIONE, AVREBBE MENTITO DURANTE UNA... - StellaSirio60 : RT @Internazionale: • I ribelli taliban conquistano un distretto vicino a Kabul • I repubblicani statunitensi estromettono Liz Cheney • Il… - max_ronchi : IL CANCELLIERE AUSTRIACO KURZ, INDAGATO DAI PM ANTI CORRUZIONE, AVREBBE MENTITO DURANTE UNA... - em_squillante : RT @agenzia_nova: #Austria Governo a rischio se i Verdi voteranno la sfiducia al ministro delle Finanze presentata dall'opposizione http… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancelliere austriaco

Paolo Valentino per il 'Corriere della Sera' sebastian kurz IlSebastian Kurz è da ieri indagato dalla Procura federale per i crimini economici, sospettato di aver dichiarato il falso davanti alla Commissione parlamentare d' ...Anche ilSabastian Kurz ha attaccato la lentezza dell'adozione del pass: 'L'Ue non vuole attuare il Green pass vaccinale prima dell'inizio dell'estate e questo per l'Austria è ...Oltre a lui, anche il suo capo di gabinetto, Bernhard Bonelli, e Thomas Schmid sono sotto inchiesta, sempre per falsa testimonianza Per questo motivo, Kurz è attualmente indagato dall’agenzia governat ...Ma lui: 'Non mi dimetto' dalla nostra corrispondente Tonia Mastrobuoni. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz (ansa). L'indagine della Commissione d'inchiesta parlamentare sullo scandalo che spazzò ...