Il cancelliere austriaco Kurz issa la bandiera di Israele sulla cancelleria a Vienna (Di venerdì 14 maggio 2021) Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha fatto issare la bandiera israeliana sul Bundeskanzleramt, la sede della cancelleria, a Vienna. In un tweet Kurz parla di un “atto di solidarietà” e condanna “in modo deciso l’attacco terroristico a Israele”. “Uniti stiamo con Israele”, conclude il cancelliere. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) IlSebastianha fattore laisraeliana sul Bundeskanzleramt, la sede della, a. In un tweetparla di un “atto di solidarietà” e condanna “in modo deciso l’attacco terroristico a”. “Uniti stiamo con”, conclude il

