«Il caffè illy si prepara con il solo vapore»

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il poeta Thomas Stearns Eliot una volta disse: «Ho misurato la mia vita a cucchiaini di». Un piacere di cui gli italiani, ma non, sembrano non poter fare a meno. Secondo un’indagine il 96,6% degli abitanti del Belpaese consumano, almeno saltuariamente, ma c’è anche chi ne beve due o tre al giorno (38,2%) o persino quattro (38,3%)., azienda leader nel settore, ha chiuso il 2020 con un netto utile pari a 5 milioni, specialmente grazie alle crescite dei supermercati (+30%) e dell’e-commerce (+39%). Il modo di consumarlo è insomma cambiato, ma ilè e resta uno dei prodotti più amati in Italia. Ne abbiamo parlato con Massimiliano Pogliani, amministratore delegato di. La sua azienda è stata recentemente insignita ...