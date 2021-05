Advertising

CorriereCitta : Il bullismo uccide lo sport -

Ultime Notizie dalla rete : bullismo uccide

Italpress

E' seguito un approfondimento sui temi dele del cyberbullismo, con un excursus sul tema delle dipendenze, a partire dall'alcol che30mila persone l'anno in Italia, passando per il ...... ha motivato il suo gesto, dicendo di aver agito per vendetta nei confronti della scuola …scuola in cui, secondo le sue parole, sarebbe stato, in diverse occasioni, vittima di. In ...2' di lettura 06/05/2021 - Carabinieri in cattedra, ai licei Varano di Camerino per una lezione sulla legalità a tutti gli studenti delle classi prime, collegati in via telematica, con approfondimento ...Ci sarebbe una storia di bullismo dietro il ferimento dei due minorenni ad inizio aprile nel rione Sanità, nel centro di Napoli: caso ancora al ...