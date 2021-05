Il 27 maggio torna Friends, l’evento-reunion a 17 anni dalla fine della serie (VIDEO) (Di venerdì 14 maggio 2021) Friends, la reunion. Il 27 maggio tornano in VIDEO, tutti assieme: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Ormai gli attori che li hanno interpretati sono famosi quanto i personaggi: Ross, Rachel, Monica, Phoebe, Joey e Chandler. La più popolare sitcom della storia della tv, in onda dal 1994 al 2004, torna per una puntata speciale su HBO. Non un nuovo episodio, ma appunto una riunione tra gli attori che nel frattempo sono diventati delle star ognuno con una propria carriera. Si chiama “Friends: The reunion” ed è stata registrata proprio negli studi dove veniva girata la serie. Interverranno anche decine di guest star, il parterre è incredibile: ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021), la. Il 27no in, tutti assieme: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Ormai gli attori che li hanno interpretati sono famosi quanto i personaggi: Ross, Rachel, Monica, Phoebe, Joey e Chandler. La più popolare sitcomstoriatv, in onda dal 1994 al 2004,per una puntata speciale su HBO. Non un nuovo episodio, ma appunto una riunione tra gli attori che nel frattempo sono diventati delle star ognuno con una propria carriera. Si chiama “: The” ed è stata registrata proprio negli studi dove veniva girata la. Interverranno anche decine di guest star, il parterre è incredibile: ...

