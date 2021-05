I rappresentanti Ue in Italia scrivono al direttore di Rai2 per il caso Anni 20: “Analfabetismo europeo. Serve intervento tempestivo” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Analfabetismo europeo”. Con queste parole i rappresentanti dell’Unione europea in Italia – il capo ufficio Carlo Corazza e il capo della rappresentanza della Commissione Antonio Parenti – hanno espresso il loro disappunto nei confronti del servizio andato in onda nel talk show di Rai2 Anni 20. Il caso è già diventato nazionale, con pareri politici e istituzionali espressi da più parti. Nnella nota che i rappresentanti hanno mandato al direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, si legge: “Sappiamo che è difficile comunicare le dinamiche politiche europee per la complessità istituzionale, ma preoccupa gravemente l’Analfabetismo europeo del servizio pubblico e la mancanza di controllo sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) “”. Con queste parole idell’Unione europea in– il capo ufficio Carlo Corazza e il capo della rappresentanza della Commissione Antonio Parenti – hanno espresso il loro disappunto nei confronti del servizio andato in onda nel talk show di20. Ilè già diventato nazionale, con pareri politici e istituzionali espressi da più parti. Nnella nota che ihanno mandato aldi, Ludovico Di Meo, si legge: “Sappiamo che è difficile comunicare le dinamiche politiche europee per la complessità istituzionale, ma preoccupa gravemente l’del servizio pubblico e la mancanza di controllo sulle ...

Advertising

unvolodali1 : @RobertoMerlino1 @PiazzapulitaLA7 @DinoGiarrusso Lo stato del informazione... il principale dei problemi di questo… - IaconiBiagio : @borghi_claudio Abbiamo dei rappresentanti della, commissione e del parlamento europeo in Italia? Siamo un paese oc… - ANTEO17 : RT @Daline1999: Piano vaccini di Figliuolo, qualcosa non va. Chi l'avrebbe mai detto. Bisognerebbe spiegarlo a Renzi, rappresentanti e sost… - Massimo22185550 : RT @Daline1999: Piano vaccini di Figliuolo, qualcosa non va. Chi l'avrebbe mai detto. Bisognerebbe spiegarlo a Renzi, rappresentanti e sost… - Ezio192maubor : RT @Daline1999: Piano vaccini di Figliuolo, qualcosa non va. Chi l'avrebbe mai detto. Bisognerebbe spiegarlo a Renzi, rappresentanti e sost… -

Ultime Notizie dalla rete : rappresentanti Italia Ex Ilva, Giorgetti accelera sullo Stato al 60%.Vuole liberarsi della Morselli Cda che prevede l'ingresso di Franco Bernabè, Stefano Cao e Carlo Mapelli come rappresentanti del ... da cui dipende l'acquisto da parte di Acciaierie Italia dei rami d'azienda Ilva. Il segretario ...

Rovato conferma la cittadinanza a Benito Mussolini ... la quale condanna tutte le azioni fasciste , era stato scritto nella mozione firmata dai rappresentanti della Civica Rovato 2020, da Rovato Vale e da La ...

Emilia-Romagna, la Rete dei centri di senologia coinvolge Europa Donna Italia La Repubblica Marsilio e Liris, “Corsa rosa vetrina per nostra regione” “Il Giro d’Italia è una grande occasione per promuovere il territorio: rappresenta una vetrina straordinaria per le nostre eccellenze naturali, storiche e culturali”. Lo ha detto il presidente della G ...

Formafantasma in mostra a Prato: «Se perdiamo un ecosistema perdiamo la nostra cultura» Si alza il sipario su "CAMBIO", l'attesissima esposizione del duo creativo che indaga l'industria del legno e il suo impatto sull'ambiente. Fino al 24 ottobre al Centro per l'arte contemporanea Luigi ...

Cda che prevede l'ingresso di Franco Bernabè, Stefano Cao e Carlo Mapelli comedel ... da cui dipende l'acquisto da parte di Acciaieriedei rami d'azienda Ilva. Il segretario ...... la quale condanna tutte le azioni fasciste , era stato scritto nella mozione firmata daidella Civica Rovato 2020, da Rovato Vale e da La ...“Il Giro d’Italia è una grande occasione per promuovere il territorio: rappresenta una vetrina straordinaria per le nostre eccellenze naturali, storiche e culturali”. Lo ha detto il presidente della G ...Si alza il sipario su "CAMBIO", l'attesissima esposizione del duo creativo che indaga l'industria del legno e il suo impatto sull'ambiente. Fino al 24 ottobre al Centro per l'arte contemporanea Luigi ...