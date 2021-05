I nuovi colori da lunedì 17 maggio, l’ordinanza di Speranza: tutta Italia in giallo, unica in arancione la Valle d’Aosta (Di venerdì 14 maggio 2021) Dalla prossima settimana tutta Italia entrerà in zona gialla, a eccezione della Valle d’Aosta che resterà in zona arancione. Come ogni venerdì, sulla base del report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute relativo all’andamento epidemiologico della pandemia di Coronavirus, il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in giornata la nuova ordinanza, che entrerà in vigore a partire da lunedì 17 maggio e che definirà i nuovi colori delle regioni. Un passaggio in attesa delle nuove “linee guida” e della ridefinizione dei parametri che il governo discuterà a margine della riunione della cabina di regia convocata per lunedì 17 dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) Dalla prossima settimanaentrerà in zona gialla, a eccezione dellache resterà in zona. Come ogni venerdì, sulla base del report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute relativo all’andamento epidemiologico della pandemia di Coronavirus, il ministro della Salute Robertofirmerà in giornata la nuova ordinanza, che entrerà in vigore a partire da17e che definirà idelle regioni. Un passaggio in attesa delle nuove “linee guida” e della ridefinizione dei parametri che il governo discuterà a margine della riunione della cabina di regia convocata per17 dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Il ...

