I grandi musei cittadini ripartono. Ma non scordiamoci delle realtà di provincia (Di venerdì 14 maggio 2021) Mentre i musei in tutta Italia riaprono, ecco i dati diffusi dal Sistema Statistico Nazionale del Ministero della Cultura riguardanti quanto accaduto lo scorso anno: nel 2020 sono andati persi il 75% dei visitatori e il 78% degli introiti. Ogni tipo di tecnologia disponibile è stata utilizzata per mantenere vivo il contatto fra istituzioni culturali e comunità ma la pandemia, ha mostrato tutta la fragilità del sistema. Le regioni che hanno pagato lo scotto più alto sono state Lazio, Puglia, Toscana, Piemonte, Veneto, Liguria e Lombardia. Tutti i leader del settore sono stati colpiti duramente. Le Gallerie degli Uffizi (-72,5%) come il Parco archeologico del Colosseo (- 85,74%). Perdite superiori all’84% per il Parco archeologico di Pompei. È andata anche peggio l’Accademia di Firenze, la Reggia di Caserta, il Museo delle Antichità Egizie di Torino, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Mentre iin tutta Italia riaprono, ecco i dati diffusi dal Sistema Statistico Nazionale del Ministero della Cultura riguardanti quanto accaduto lo scorso anno: nel 2020 sono andati persi il 75% dei visitatori e il 78% degli introiti. Ogni tipo di tecnologia disponibile è stata utilizzata per mantenere vivo il contatto fra istituzioni culturali e comunità ma la pandemia, ha mostrato tutta la fragilità del sistema. Le regioni che hanno pagato lo scotto più alto sono state Lazio, Puglia, Toscana, Piemonte, Veneto, Liguria e Lombardia. Tutti i leader del settore sono stati colpiti duramente. Le Gallerie degli Uffizi (-72,5%) come il Parco archeologico del Colosseo (- 85,74%). Perdite superiori all’84% per il Parco archeologico di Pompei. È andata anche peggio l’Accademia di Firenze, la Reggia di Caserta, il MuseoAntichità Egizie di Torino, ...

Corriere : Niente visitatori o mostre, i conti dei musei più importanti sono in rosso. Gli uffizi di Firenze hanno avuto un’id… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Niente visitatori o mostre, i conti dei musei più importanti sono in rosso. Gli uffizi di Firenze hanno avuto un’idea: creare… - RenzoCianchetti : RT @Corriere: Niente visitatori o mostre, i conti dei musei più importanti sono in rosso. Gli uffizi di Firenze hanno avuto un’idea: creare… - AvvMennillo : Niente visitatori o mostre, i conti dei musei più importanti sono in rosso. Gli uffizi di Firenze hanno avuto un’id… - alucheroni : RT @Corriere: Niente visitatori o mostre, i conti dei musei più importanti sono in rosso. Gli uffizi di Firenze hanno avuto un’idea: creare… -