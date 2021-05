I generali "patria e onore" sfidano di nuovo la République (Di venerdì 14 maggio 2021) “L’heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, ne pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays. Nos drapeaux tricolores ne sont pas simplement un morceau d’étoffe, ils symbolisent la tradition… Nous trouvons en lettres d’or les mots Honneur et Patrie”. La Francia è in pericolo, minacciata, le nostre bandiere non sono un semplice mozzicone di stoffa, onore e patria. Per nulla in filigrana, nell’insieme della sfida, c’è perfino modo di ritrovare il motto della Francia di Vicky, Travaille-Famille-Patrie. Lavoro Famiglia patria. La notizia recente mostra le lettere inviate da alcuni militari francesi in pensione contro Macron. Auspicano un “colpo di stato” per ristabilire i valori nazionali. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) “L’heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, ne pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays. Nos drapeaux tricolores ne sont pas simplement un morceau d’étoffe, ils symbolisent la tradition… Nous trouvons en lettres d’or les mots Honneur et Patrie”. La Francia è in pericolo, minacciata, le nostre bandiere non sono un semplice mozzicone di stoffa,. Per nulla in filigrana, nell’insieme della sfida, c’è perfino modo di ritrovare il motto della Francia di Vicky, Travaille-Famille-Patrie. Lavoro Famiglia. La notizia recente mostra le lettere inviate da alcuni militari francesi in pensione contro Macron. Auspicano un “colpo di stato” per ristabilire i valori nazionali. ...

Advertising

HuffPostItalia : I generali 'patria e onore' sfidano di nuovo la République - Sandro_Bo_ : #Generali #Ammiragli ma voi state difendendo la Patria? - patria_natal : RT @claudio_2022: Immigrazione: La Francia è stufa. Tre sondaggi incoronano la Le Pen. Dopo la rivolta dei generali, per Macron un'altra d… - patria_natal : RT @DSant65: GIÙ LE MANI DAI BAMBINI - LE FAMIGLIE AMERICANE CONTRO #ZUCKERBERG PER L’ARRIVO DELLA VERSIONE 'KIDS' DI INSTAGRAM, RIVOLTA A… - danalloydthomas : RT @DmitryEvic: Francia, l'appello degli ex generali a Macron: 'Difenda la patria dall'islamismo, si rischia una guerra civile'.. Venti mil… -

Ultime Notizie dalla rete : generali patria I generali 'patria e onore' sfidano di nuovo la République Lavoro Famiglia Patria. La notizia recente mostra le lettere inviate da alcuni militari francesi in ... mancato colpo di stato militare contro il presidente De Gaulle, organizzato nel 1961 da generali ...

La prima schermaglia ... che affermò di aver voluto fortificare a tal punto che gli stessi generali l'avevano definita ... per l'indipendenza e l'integrità della patria. Anche se, lo stesso Stato Maggiore, riteneva improbabile ...

I generali "patria e onore" sfidano di nuovo la République L'HuffPost I generali "patria e onore" sfidano di nuovo la République La Francia è in pericolo, minacciata, le nostre bandiere non sono un semplice mozzicone di stoffa, Onore e Patria . Per nulla in filigrana, nell’insieme della sfida, c’è perfino modo di ritrovare il m ...

Violazioni protocollo Covid: ammende alla Pro Patria e a Patrizia Testa Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 403 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianluca ...

Lavoro Famiglia. La notizia recente mostra le lettere inviate da alcuni militari francesi in ... mancato colpo di stato militare contro il presidente De Gaulle, organizzato nel 1961 da...... che affermò di aver voluto fortificare a tal punto che gli stessil'avevano definita ... per l'indipendenza e l'integrità della. Anche se, lo stesso Stato Maggiore, riteneva improbabile ...La Francia è in pericolo, minacciata, le nostre bandiere non sono un semplice mozzicone di stoffa, Onore e Patria . Per nulla in filigrana, nell’insieme della sfida, c’è perfino modo di ritrovare il m ...Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 403 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianluca ...