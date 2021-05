I concerti dei Coma_Cose in estate: le date del Nostralgia Tour da Bologna a Roma (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono stati annunciati i primi concerti dei Coma Cose in programma per il periodo estivo. Le date del Nostralgia Tour coinvolgono tutta la penisola, da nord a sud, per una serie di appuntamenti in programma tra l’inizio del mese di giugno e la fine del mese di agosto. La prima tappa del Tour dei Coma Cose è quella attesa il 12 giugno a Bologna, Arena Puccini. A seguire il gruppo si esibirà a Gardone Riviera, in occasione del Festival del Vittoriale Tener-a-mente. I concerti dei Coma Cose proseguiranno a luglio dal Real Sito di Carditello, in provincia di Caserta. Il 6 il duo sarà in concerto a Milano, Carroponte. Due le date dei Coma Cose attese nel mese di agosto: il giorno 11 a Locorotondo (Bari), esibizione in programma in occasione del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono stati annunciati i primidei Coma Cose in programma per il periodo estivo. Ledelcoinvolgono tutta la penisola, da nord a sud, per una serie di appuntamenti in programma tra l’inizio del mese di giugno e la fine del mese di agosto. La prima tappa deldei Coma Cose è quella attesa il 12 giugno a, Arena Puccini. A seguire il gruppo si esibirà a Gardone Riviera, in occasione del Festival del Vittoriale Tener-a-mente. Idei Coma Cose proseguiranno a luglio dal Real Sito di Carditello, in provincia di Caserta. Il 6 il duo sarà in concerto a Milano, Carroponte. Due ledei Coma Cose attese nel mese di agosto: il giorno 11 a Locorotondo (Bari), esibizione in programma in occasione del ...

Advertising

team_world : Quanto manca alle 10 di domani? POCO!!!! ?? A quell'ora partirà la vendita generale dei BIGLIETTI per il concerto di… - team_world : Al via alle ore 10 DI OGGI la vendita dei biglietti per il concerto di LOUIS TOMLINSON al Lorenzini District di Mil… - teatrolafenice : ?? Tchaikovsky, nato oggi nel 1840, era e sarà uno dei protagonisti dei nostri concerti. Lo ricordiamo con un estrat… - OptiMagazine : I concerti dei #Coma_Cose in estate: le date del #Nostralgia Tour da #Bologna a #Roma. #14maggio - lwtxprfct : @_onlyangell @Louis_Tomlinson io ho visto la maggior parte dei concerti lì ed è pazzesco, sarebbe bellissimo vederlo li -