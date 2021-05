“Hope” è il nuovo singolo di Ariannah!

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 14 maggio 2021) Dal 14 maggio è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “” (BIT Records), brano di debutto di Arianna d’Angelo, in arte Ariannah. Ispirata dalle sonorità indie/folk americane, “”, primodi ARIANNAH, nasce dal bisogno di combattere per non perdere l’unica cosa che, soprattutto oggi, riesce a farci sopravvivere: la speranza. Nella canzone questo sentimento assume una sorta di personificazione a cui il protagonista rivolge le sue domande e rivela i suoi sentimenti. «Ho racchiuso in “” tutto quello che provo e sono felice che quello che ne sia uscito non sia solo una canzone autobiografica – spiega la cantautrice a proposito del suo primo inedito – Credo che ognuno di noi, visto il periodo che stiamo vivendo, possa porsi e trovare le proprie risposte nel testo. ...